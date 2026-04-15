猫が怖いと感じる場所4選 1.動物病院 動物病院を嫌がる猫はとても多いです。見知らぬ場所、医師やスタッフなど知らない人、他の動物の気配や独特のニオイ。診察や処置では、理由もわからぬままに体を押さえつけられたり、注射をされたり、猫にとっては不安でたまらないことでしょう。そんなネガティブな印象が組み合わさることで、動物病院を怖い場所としてインプットする猫は多いでしょう。 2.キャリーケ&#