猫が怖いと感じる場所4選

1.動物病院

動物病院を嫌がる猫はとても多いです。見知らぬ場所、医師やスタッフなど知らない人、他の動物の気配や独特のニオイ。診察や処置では、理由もわからぬままに体を押さえつけられたり、注射をされたり、猫にとっては不安でたまらないことでしょう。そんなネガティブな印象が組み合わさることで、動物病院を怖い場所としてインプットする猫は多いでしょう。

2.キャリーケース

キャリーケースを出した瞬間、猫が姿を消すことはありませんか？これは、猫がキャリーケースを怖がっているからです。本来、猫は狭い場所を好む動物ですが、なぜキャリーケースを怖がるのかというと、理由は嫌な出来事との結びつきがあげられます。「ここに入ると怖いところ（動物病院）に連れていかれる」といった過去の経験が大きく影響しているといえましょう。

3.ケージやサークル

ケージやサークルは本来、安心して過ごせる場所として用意されるものですが、使い方によっては猫にとって怖い場所になってしまうことがあります。特に多いのが「閉じ込められる場所」という認識です。キャリーケース同様、ケージやサークルの中に入って嫌な経験をした猫は、自分の意思で出られない状況に不安や恐怖を抱くことでしょう。

4.車の中

聞いたことのないエンジン音、スピードによる揺れ、次々と変わる景色は、猫の日常生活ではほとんど経験しない刺激です。さらに車内は逃げ場がないですし、猫にとって車の移動は不安だらけの状況。したがって、車に乗せたとたん、落ち着きがなくなったり大きな声で鳴き続けたりする猫もいます。

安心させる接し方

猫が怖がっているときの鉄則は、無理に近づいたり抱き上げたりしないことです。多くの飼い主さんが、つい「大丈夫だよ」と抱き上げたくなりますが、それは逆効果。恐怖を感じているときの猫は敏感なので、ネガティブな心をさらに強めてしまうことがあります。安心させるための声がけも不要ですが、気になるならゆっくりとやさしいくひと声かける程度がおすすめです。

また無理に慣れさせるのも厳禁です。たとえばキャリーケースやケージであれば、完全に閉じ込めることを避けること。「離れたい」と思ったときに移動できる環境を与え、お気に入りの毛布やおやつなどを使い「この場所にくると良いことが起きる」と覚えさせるのもひとつの方法です。

車移動や動物病院、またその移動に伴うキャリーケースは、どうしても避けられない場面ですので、「思っていたほど怖くない」という経験を積んでもらえるように、大きな音や振動などの刺激を極力少なくする努力をしましょう。

まとめ

猫が特定の場所を怖がるのは、これまでの経験によるものです。また猫は変化を嫌う動物なので、自分の知らない場所に移動するだけでもかなりのストレス。したがって完全室内飼育のイエネコにとって、車や動物病院は圧倒的に怖い場所で、それに伴いキャリーケースも「嫌な場所」になります。

したがって「猫が怖がる場所」といっても、個体差があります。動物病院が大丈夫な猫もいれば、ケージが一番落ち着くという猫もいます。愛猫の感じ方をよく観察し、猫への理解を深めてくださいね。