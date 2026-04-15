―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― 「老けた」と感じる瞬間は、誰にでも訪れる。鏡に映るほうれい線、増える白髪……そうした悩みを抱える48歳男性から一通の相談が届く。「白髪をピンセットで抜いてしまう」――老化に抗う男性の悩みに、”外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報・外交のプロ・佐藤優が、自身の体験もふまえて答える！◆もう中年ですが、これ以上老けたくない★相談者★きなこ（ペンネーム）パート48