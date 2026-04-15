KDDIと沖縄セルラーは、SIMフリースマートフォン販売の新ブランド「au Flex Style」を開始した。第1弾として「Nothing Phone (4a)」の予約と「OPPO Find N6」を取り扱う。 「au Flex Style」は、これまでau公式アクセサリー「au +1 collection」で販売していたSIMフリースマートフォンに加え、取り扱いラインアップをさらに拡充し、ユーザーの多様なニーズに応え