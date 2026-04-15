KDDIと沖縄セルラーは、SIMフリースマートフォン販売の新ブランド「au Flex Style」を開始した。第1弾として「Nothing Phone (4a)」の予約と「OPPO Find N6」を取り扱う。

「au Flex Style」は、これまでau公式アクセサリー「au +1 collection」で販売していたSIMフリースマートフォンに加え、取り扱いラインアップをさらに拡充し、ユーザーの多様なニーズに応えるために展開される新ブランド。

第1弾はNothing Phone (4a)とOPPO Find N6。OPPO Find N6は、AIスタイラスペンなどが同梱される「OPPO AI Pen Kit」がセットになった「OPPO Find N6 限定BOX」で、OPPO AI Penでは手書きメモを表やグラフに変換する「AI Chart」などの機能が利用できる。

OPPO Find N6

Nothing Phone (4a)

Nothing Ear (3)

Nothing Headphone (a)

また、端末の発売にあわせ「au +1 collection」では、ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (3)」と、ワイヤレスヘッドホン「Nothing Headphone (a)」も発売される。全国のKDDI直営店やau StyleではNothing Phone (4a)の実機展示が行われるほか、au Style IKEBUKUROではNothing Headphone (a)なども展示される。