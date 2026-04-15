au じぶん銀行は、6月6日のプロ野球「阪神タイガース 対 楽天ゴールデンイーグルス戦」に協賛し、冠協賛試合として「虎党のお財布 au じぶん銀行デー」を開催する。 「au じぶん銀行デー」として、当日11時～14時には、当日の観戦券を持っていれば、抽選に参加できる。1等は選手サイン入りの色紙（10名）、2等は500円分のau PAYギフトカード（600名）、3等はポケットティッシ