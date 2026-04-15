王毅外交部長は北京市内で4月14日、中国を訪問中のロシアのラブロフ外相と会談しました。王外交部長は「今年は中ロ戦略協力パートナーシップ構築30周年であり、中ロ善隣友好協力条約締結25周年でもある。中ロ双方は歴史の契機を掌握し、両首脳の合意を全面実行し、中ロの戦略協力パートナーシップと各分野における互恵協力をより高いレベルに引き上げねばならない」と述べた上で、「双方は国連などの多国間の枠組み下での協力を強