演歌歌手の藤あや子が14日に自身のアメブロを更新。5年前に夫からプレゼントされた藤の花が見事に満開を迎えたことを報告した。この日、藤は「満開宣言」と切り出し、自宅の藤棚が満開になったことを報告。藤棚と愛猫の「じゃこ天君」の写真を披露した。続けて、この藤の花について「5年前のお誕生日の夫からのプレゼントでした」と明かし「可愛らしい鉢に植えられた藤がこんなに立派に育ちました」とその成長に感激した様子でコメ