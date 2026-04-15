大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが14日に自身のアメブロを更新。高校2年生になった娘のためのお弁当作りがスタートしたことを報告した。この日、倉実さんは「2026/04/14」というタイトルでブログを更新し、彩り豊かなお弁当の写真を公開。「高2になってしばらくは短縮授業 今日からお弁当スタートです」と報告した。続けて「夏頃までは試合が多くて作ったり作らなかったりの日々になりそうだけど」と今