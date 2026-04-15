北朝鮮外務省の日本研究所政策室長は14日、日本政府が外交青書で北朝鮮の核開発を「重大で差し迫った脅威」などとしたことを受けて談話を発表し、主権を侵害する「重大な挑発行為だ」と反発した。朝鮮中央通信が伝えた。談話は、日本が「規則に基づいた国際秩序」と「法の支配」を主張しながらも、主権国家に対する米国の武力行使には口をつぐんでいると指摘。続けて、「明確な政治的定見も自主性もない米国の属国に過ぎない日本が