年金支給日に合わせて１５日、長野市のスーパーマーケットでは、詐欺被害を防ぐための啓発活動が行われました。「電話でお金詐欺が増えているので気を付けてください」長野市のツルヤ長野中央店では15日朝、警察署員など6人がチラシやウエットティッシュを配って、詐欺被害防止を呼び掛けました。県警によりますと、今年1月から3月末までに、県内で確認された「電話でお金詐欺」被害は124件で、被害額は約9億950