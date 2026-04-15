漫画「斉木楠雄のΨ難」（集英社）などで知られる漫画家・麻生周一さんが2026年4月14日にXを更新し、一部ファンの行動に対し「やめてくれ...！」「電話など控えていただくようお願いします〜！」と注意喚起した。「開催が危ぶまれてるらしい...」麻生さんを巡っては、10日のX投稿が注目を集めていた。アニメ「斉木楠雄のΨ難」のポップアップショップが東京・大阪で開催されるという告知を受け、麻生さんは引用リポストで次のよう