元大阪府知事・大阪市長の橋下徹氏が15日、カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演。京都・南丹市で行方不明となっていた男児の遺体が発見された事案の報道をめぐって、ネット上の動きに苦言を呈した。【画像】「3LDKのマンションに8人暮らし」「リビングで4人が雑魚寝」私生活を明かした橋下徹番組ではこの日、京都・南丹市の山林で、3月23日から行方不明になっていた11歳の男子