「退職後も住宅ローンの返済が続くケースはどの程度あるのか」と疑問に感じる方もいるかもしれません。近年は住宅価格の上昇やライフスタイルの変化などを背景に、定年後もローンが残る世帯が一定数見られます。 それでは、年金収入を中心とした生活の中で、毎月7万円の返済を継続することは現実的なのでしょうか。本記事では、関連するデータをもとにその負担の程度について整理していきます。