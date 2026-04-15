GoogleがWindows向けのGoogleアプリを全世界でリリースしました。いつでもGoogle検索が利用できるようになるというだけでなく、PC内のファイルやアプリケーションなどもまとめてGoogleアプリから検索可能となります。The Google app for desktophttps://search.google/google-app/desktop/Google app for desktop is available globally in English on Windowshttps://blog.google/products-and-platforms/products/search/google-