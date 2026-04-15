中国メディアの銭江視頻は14日、WTT（ワールドテーブルテニス）が中国の孫穎莎（スン・インシャー）を「メガスター」に認定したとし、現役選手にとって最高の栄誉称号だと報じた。銭江視頻によると、WTTはこのほど、2026世界選手権ロンドン大会（団体戦）に出場する各チームの紹介文の中で、連覇を目指す女子中国代表について「メガスターの孫穎莎に信頼を置いている」と伝えた。銭江視頻は、WTTが孫に「メガスター」の称号を授け