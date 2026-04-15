那岐山提供：奈義町役場 本格的な登山シーズンを前に、岡山県奈義町の那岐山で15日、山開きの安全祈願祭が開かれました。 奈義町役場と鳥取県智頭町役場の関係者ら約30人が神事に出席し、シーズン中の安全を祈念しました。 那岐山は、奈義町と智頭町にまたがる標高1254ｍの山です。自然豊かで四季の花が楽しめます。天気が良い日は山頂から日本海と瀬戸内海が見えるそうです。