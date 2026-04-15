クレジットカード払いをしようとしたら、嫌な顔をされた、断られたなどの経験をした人もいるのではないでしょうか。クレジットカード払いは便利ですが、店舗側が手数料を負担しなければならない、決済が面倒などの理由で嫌がられることがあります。 本記事では、急なパンクで個人店のバイク屋に修理を依頼したら、「1万円以下は現金だけ」と言われたケースを取り上げ、カード払いは迷惑なのかなど