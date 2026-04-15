原付の修理代で「1万円以下は現金だけ」と言われた！ 現金がないので“クレカ払い”したいのですが、お店にとって迷惑なのでしょうか？「嫌がられる理由」とは

原付のパンクで修理を依頼したらカード払いを断られた……

普段の移動手段として、原付やバイクを利用している人もいるでしょう。急なパンクが発生し、近くの個人店のバイク屋に修理を依頼した際に、キャッシュレス派の人であれば、修理代をクレジットカードで支払おうとするのは当然でしょう。

修理代は7000円。普段のようにクレジットカードで支払おうとしたら「1万円以下は現金だけ」と言われてしまいました。そんなことは言われたことがなく、現金はあまり持ち歩いてないので、仕方なく近くのコンビニでお金を引き出し、支払ったものの、「そんなのってあり？」と思ってしまうのではないでしょうか。



クレジットカード払いNGは違法ではないの？

クレジットカード払いを導入しておきながら、「1万円以下は現金だけ」とするのは違法ではないのでしょうか。結論からいうと、法律でクレジットカードの受入が強制されているわけではないため、違法ではありません。

しかし、クレジットカード払いの拒否は、多くのカード会社の規約に違反する行為です。大手カード会社やJCBの加盟店規約には、「支払いを拒否してはならない」という旨が記載されています。つまり、「1万円以下は現金だけ」とするのは、違法ではないものの、加盟店規約違反に該当します。



クレジットカード払いはなぜ嫌がられる？

そもそもクレジットカード払いは、なぜさまざまな場面で嫌がられるのでしょうか。「ランチは現金のみ」「○円以上じゃないとクレカは使えない」としている店舗も存在し、クレジットカード払いを拒否されるケースも存在します。クレジットカード払いが嫌がられる主な理由は、次のとおりです。



・3～5％程度の手数料がかかる

・決済が面倒

・現金化までに時間がかかる



利益が20％の店舗の場合、クレジットカード払いで手数料を3～5％取られると、実際の利益が少なくなることが大きな理由でしょう。また、端末の操作が面倒、入金までに時間がかかるため、資金繰りに影響するなどもカード払いが嫌がられる要因です。

個人店などでは「部品代＋工賃」で昔からやっているところも多く、カード払いにすると単純に利益が減ってしまうと想像されます。同じ作業で利益が減るのであれば、「少額のクレカ払いはNG」としてしまうのも、理解できなくもありません。



クレジットカード払いを断られたときの対処法

それでは、クレジットカードでの支払いを拒否された場合、どうしたらよいのでしょうか。店舗側ともめたくなければ、現金で支払うのが一番よい解決方法です。現金がない、納得がいかないなどの場合は、「加盟店規約違反なのでカード払いにしてください」と言うのも選択肢です。

それでも店舗側が拒否する場合は、カード会社に連絡する方法もあります。カード会社が規約違反と認めた場合は指導がおこなわれ、クレジットカード払いができるようになります。

とはいえ、キャッシュレス決済の普及が遅れている日本では、ある程度の現金を持ち歩いたほうがよいかもしれません。どのような決済手段でも対応できるようにしておき、トラブルやもめ事を避けるようにすれば、変なストレスを感じなくて済みます。



まとめ

「○円以下は現金だけ」と制限をかけるのは、違法ではありませんが、カード会社の加盟店規約違反です。カード払いのシステムを導入しているのであれば、本来クレジットカード払いは拒否できません。しかし、クレジットカード払いを嫌がる個人店があるのも事実です。

ある程度の現金を持ち歩いておき、バーコード決済や交通系ICなどほかの手段でも支払えるようにしておけば、決済時のトラブルを避けられるでしょう。



出典

株式会社ジェーシービー ＪＣＢ加盟店規約

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士