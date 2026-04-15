「老後の生活費が月20万円足りない」とした場合、人生100年時代に必要な額は7,200万円。この巨額な資金を貯金だけで準備するのは至難の業です。しかし、新NISAで賢く「運用しながら取り崩す」仕組みを知れば、準備すべき元本は2,600万円まで抑えられるかもしれません。貯金ゼロからわずか10年で資産1億円を築いた投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）より、インデッ