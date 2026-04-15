私立の中高一貫校に子どもを通わせていると、想像以上に「保護者の集まり」が多いものです。中でも負担感が大きいのが、クラス役員主催の担任を囲む懇親会です。建前は情報交換と親睦ですが、参加する側の事情によっては、楽しいどころか緊張の連続になります。【漫画】私立の中高一貫校で開かれる「担任を囲む会」に気後れ…（全編を読む）年3回開催、3時間飲み放題――交流の場がプレッシャーになるとき神奈川県在住Kさん（40代