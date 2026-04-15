バスト100センチを誇る「やなパイ」ことグラビアアイドルの柳瀬さき（37）が15日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。「今日もお疲れ様でしたっ!!」とフォロワーをねぎらい、水色のランジェリー姿を投稿した。両手を上げたポーズをとっており、バストからワキにかけての美しいラインを見せつけている。この投稿にフォロワーからは「鼻血でそう」「あふれちゃうよ」「日本一の美乳」とコメントが寄せられてい