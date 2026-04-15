新潟県の信濃川で見つかった遺体の身元が、2026年1月から行方不明になっていた十日町市の女子中学生であることが分かりました。死因は溺死とみられています。 警察によりますと、4月9日、長岡市の信濃川の河川敷で石拾いをしていた男性から「遺体が漂着している」と110番通報がありました。警察が遺体を司法解剖した結果、2026年1月から十日町市で行方不明になっていた女子中学生と判明しました。遺体に目立った外傷はなく、