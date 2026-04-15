自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（68）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し反響を呼んでいる。伸晃氏は「私も妻と一緒に、冒険とイマジネーションの海 #東京ディズニーシーへ行ってきました！」とつづり、元女優の妻・里紗さんとの2ショットを投稿。「25周年おめでとうございます！そして、いつも多くの人々に夢と希望をありがとうございます！」と続けた。この投稿にフォロワー