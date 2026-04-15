【モデルプレス＝2026/04/15】日本発のグローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が2026年4月14日、個人のInstagramを開設。同日アップされた投稿に、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）やFANTASTICSの八木勇征が反応し、話題を呼んでいる。【写真】&TEAMメンバー“記念すべき初投稿”スタイル際立つ街中ショット◆K、個人Instagram開設俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画「ブ