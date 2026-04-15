&TEAM・K、グループ初の個人インスタ開設 キンプリ高橋海人＆FANTASTICS八木勇征らレアショット投稿に反応
【モデルプレス＝2026/04/15】日本発のグローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が2026年4月14日、個人のInstagramを開設。同日アップされた投稿に、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）やFANTASTICSの八木勇征が反応し、話題を呼んでいる。
【写真】&TEAMメンバー“記念すべき初投稿”スタイル際立つ街中ショット
俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画「ブルーロック」（2026年夏公開）にて、凪誠士郎役で出演することが発表されたK。発表後、Kはグループとして初となる個人Instagramアカウントを開設し「初めましてInstagram」と投稿。満開の桜を背景に撮影した街中ショットを複数枚公開した。さらに同日、パリを訪れた際の写真や、金髪姿を写した鏡越しショットなども続けて投稿。これらの投稿には、親交のある高橋や八木らが「いいね」を押している。
これらの投稿を受け、ファンからは「開設嬉しすぎ」「沢山投稿してくれてありがとう！」「友達からのいいねに愛感じる」「ブルーロック出演おめでとう！」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】&TEAMメンバー“記念すべき初投稿”スタイル際立つ街中ショット
◆K、個人Instagram開設
俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画「ブルーロック」（2026年夏公開）にて、凪誠士郎役で出演することが発表されたK。発表後、Kはグループとして初となる個人Instagramアカウントを開設し「初めましてInstagram」と投稿。満開の桜を背景に撮影した街中ショットを複数枚公開した。さらに同日、パリを訪れた際の写真や、金髪姿を写した鏡越しショットなども続けて投稿。これらの投稿には、親交のある高橋や八木らが「いいね」を押している。
◆Kの投稿に反響続々
これらの投稿を受け、ファンからは「開設嬉しすぎ」「沢山投稿してくれてありがとう！」「友達からのいいねに愛感じる」「ブルーロック出演おめでとう！」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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