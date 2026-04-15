１４日、サンチェス首相と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京4月15日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は14日午後、中国を公式訪問したスペインのサンチェス首相と北京の人民大会堂で会談した。１４日、サンチェス首相と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／丁海濤）