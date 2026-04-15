15日、上越市の県道近くで停車していた軽乗用車の運転席から男性が意識不明の状態で発見され、上越市内の病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 警察によりますと、この男性は上越市に住む丸山勝則さん(67)。県道近くの住民が大きな音に気づいて119番通報したそうです。警察が事故原因などを調べています。