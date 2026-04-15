【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）【映像】衝撃！浜野まいか左足一閃のゴラッソ（実際の映像）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表／FIFAランキング5位）は日本時間4月15日、国際親善試合でアメリカ女子代表（同2位）と対戦。浜野まいかのゴールで、1ー0の勝利を飾った。日米3連戦は2試合を終えて1勝1敗となった。パリ五輪金メダルの現世界王者と3連戦するためア