【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】衝撃！浜野まいか左足一閃のゴラッソ（実際の映像）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表／FIFAランキング5位）は日本時間4月15日、国際親善試合でアメリカ女子代表（同2位）と対戦。浜野まいかのゴールで、1ー0の勝利を飾った。日米3連戦は2試合を終えて1勝1敗となった。

パリ五輪金メダルの現世界王者と3連戦するためアメリカ遠征を行っているなでしこジャパンは、4月12日に行われた初戦で1ー2の敗戦。ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドが会場となる第2戦は、中2日の強行日程ということもありスタメン9人を変更した。

4ー2ー3ー1を採用し、GKは大熊茜、DFは清水梨紗、熊谷紗希、南萌華、守屋都弥が並んだ。中盤は林穂之香と長野風花がダブルボランチを組み、2列目は浜野まいか、土方麻椰、千葉玲海菜が入る。ワントップは田中美南が務めた。

11人全員を入れ替えてきたアメリカに対して、なでしこジャパンは前線からのプレスで積極的にボールを奪いにいく。すると27分、ボックス右でボールを受けた浜野が鋭い切り返しでマークを外して左足を振り抜く。これがニア上を射抜いてなでしこジャパンが先制した。

なでしこジャパンが1点リードのまま折り返すと、ハーフタイムで守屋と土方を下げて北川ひかる、松窪真心を送り出した。しかしアメリカに押し込まれる時間が続き、59分には浜野と千葉の両ウイングを藤野あおばと山本柚月を投入し、流れを引き寄せにいった。

すると64分、左サイドで裏を取った松窪がドリブルで前進。2度の切り返しでマークを外して左足を振り抜いたが、ここはGKの好セーブに阻まれた。68分には田中と長野を下げて、植木理子と宮澤ひなたを入れる。

試合終盤、トリニティ・ロッドマンなど主力を投入してきたアメリカにポゼッションを握られる時間が続く。すると79分には林と清水を下げて、長谷川唯と谷川萌々子を繰り出し、最後の交代カードを切り終えた。

これでなでしこジャパンは3ー4ー2ー1のフォーメーションに移行。それでもアメリカの圧力に押し込まれるが、1点を守り切って終了のホイッスル。なでしこジャパンが強豪アメリカを相手に価値ある1勝を手にした。日本とアメリカは、日本時間4月18日に3戦目を戦う。

（ABEMA／なでしこジャパン）