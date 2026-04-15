グーグル（Google）は、Webブラウザ「Google Chrome」で、生成AIの「Gemini」に、新しく「スキル（Skills）」機能を追加した。WindowsとMac、ChromeOSのChromeアプリで、言語設定が「英語（米国）」のユーザー向けに順次展開される。 同機能は、「Gemini in Chrome」（Chrome版Gemini）において、特定のプロンプトをワンクリックで入力できるよう、定型文として保存できる機能。 「Gemini in Chro