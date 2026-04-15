ドウェイン・ジョンソン主演『ジュマンジ』シリーズ最新作のタイトルが『ジュマンジ：オープンワールド（原題：Jumanji: Open World）』に正式決定したことが分かった。米ラスベガスで開催中の「CinemaCon 2026」にて発表された旨をが報じている。 ロビン・ウィリアムズ主演『ジュマンジ』（1995）をリブートした本シリーズは、高校生たちがゲームの世界に転送され、大冒険に挑むアクション