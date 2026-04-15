地域の子どもたちにホタルイカのことを知ってもらおうと、富山市の水橋漁港できょう見学会が行われました。見学会に参加したのは水橋学園の児童や近くの保育所の園児ら合わせて77人です。この取り組みは実際に見て、触れることで、地元で取れたホタルイカをより身近に感じてもらおうと、富山市北商工会水橋支所が毎年開いているものです。「ぷにぷに 楽しい」「目2個あるよ」また、ゆでたホタルイカがふるまわれ、子どもたちがおい