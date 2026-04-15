首相官邸公式Xアカウントが2026年4月14日、偽サイトをめぐる注意喚起を行った。「投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれ」首相官邸は「注意喚起」として、「首相官邸ホームページになりすました偽サイトの存在が確認されています[1.1]」と説明。「高市総理の映像を悪用し、投資プロジェクトに勧誘するもので、アクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれがあります」とした。投稿に添えられた