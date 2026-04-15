静岡市が発表した「市立2高校の再編」について9日、難波市長が、「県立高校も含めた再編になる可能性もある」とあらためて説明しました。静岡市は3月31日、「静岡市立高校」と「清水桜が丘高校」の2つの市立高校を廃校にし、市独自の新たな中高一貫校を設置する方針を示しました。この発表をめぐり、保護者やOBなどから市に問い合わせがあったとして難波市長が9日の定例会見で、「不安や心配をおかけし深くお詫びいたします」と謝