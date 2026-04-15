【ロッテ スイカバー水てっぽう】 発売中 価格：550円 カヨ通商は、おもちゃ「ロッテ スイカバー水てっぽう」を発売している。価格は550円。 本製品は、ロッテの定番アイス「スイカバー」をモチーフにした水鉄砲となっており、本物そっくりな見た目で、棒の部分を押し込むことで、スイカバーの先端から水が飛び出す仕組みとなっている。