韓国メディアが、大リーグのヒューストン・アストロズに所属する今井達也投手（27）を辛辣に評した。「11日のシアトル戦では、37球中ストライクはわずか17球」 アストロズは2026年4月14日（日本時間）、今井を右腕疲労のため、15日間の負傷者リストに入れたと発表した。 今井は、11日にT-モバイル・パークで行われたシアトル・マリナーズ戦に先発し、初回にいきなり2連続四球と内野安打で無死満塁と、苦しい立ち上がりだった。 そ