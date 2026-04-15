春から新たに社会人として歩みはじめる人は、これからの新生活にどのような期待を抱いているのでしょうか。Z世代向けの企画・マーケティングを行う「僕と私と株式会社」（東京都渋谷区）が実施した「新生活」に関する実態調査によると、6割以上が「心身を壊さずに長く働ける環境であること」と回答したことがわかりました。【調査結果を見る】新社会人が職場でのワークライフバランスや心身の健康面期待していることは？調査は、20