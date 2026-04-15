3月30日（月）に放送した「ザ・ドキュメンタリー」【未診断疾患〜名前のつかない病と共に生きる〜】（ナレーター：菊池桃子）。症状は明らかに出ているのに病名がつかない…病名がないため指定難病等認定も得られない…周囲からの理解も得にくく孤独と戦う患者…現代の日本で起きている実情を伝える。「テレ東プラス」は放送内容の一部を紹介する。【動画】「未診断疾患」約3300人に1人…患者たちが直面する過酷な現実ある病気に悩