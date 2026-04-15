広島県教育委員会が進める県立高校再編をめぐり、教職員の団体などが統廃合計画の見直しを求める署名を県に提出しました。 ３０００人を超える署名を提出したのは県内の教職員組合などのメンバーが所属する「広島の公立高校を守る会」です。 守る会のメンバーは対象の高校や地域住民への説明が十分にされていないとして統廃合計画の見直しを求めています。 県教委はこれまでに集まった署名や意見などを踏まえ、