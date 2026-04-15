ヒトの精子は、直線的かつ効率的に泳ぐ能力を持つ「前進運動精子」のレベルと濃度によって「質」が評価されます。そんな「精子の質」は季節によって変動し、夏にピークを迎える可能性があることが精液サンプルの分析から明らかになりました。Seasonal trends in sperm quality in Denmark and Florida | Reproductive Biology and Endocrinology | Springer Nature Linkhttps://link.springer.com/article/10.1186/s12958-026-0153