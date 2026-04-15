地元、岡山県総社市を拠点に活動している洋画家、児島慎太郎さんの個展が、岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】洋画家・児島慎太郎さんの個展 20日まで「人間が生きてる模様を絵に感じていただけると思う」【岡山】 色鮮やかな街並みの中を走るケーブルカーが細やかに描かれ、目を引きます。大原美術館のコレクションに尽力した児島虎次郎さんのひ孫にあたる児島慎太郎さんの作品です。 会場には、新たな