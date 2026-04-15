私たちの日々の生活は人工衛星に支えられている。だが今、人工衛星が飛び交う宇宙空間が「危険地帯」になりつつある。他国の衛星に体当たりする「キラー衛星」、電磁波による妨害、宇宙ゴミの脅威。これらに対処するため、航空自衛隊は2026年度中に「航空宇宙自衛隊」へと改称する。この名称変更は、日本の安全保障を根底から変える転換点になり得る。元空将への取材内容を踏まえながら、そう言える理由を解説する。（安全保障ジャ