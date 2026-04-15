アメリカの複数企業が共同で開発アメリカン・ラインメタル・ディフェンスは4月3日、XM30機械化歩兵戦闘車の詳細情報を公開しました。【動画】機関砲が巨大…これがXM30の完成予想図ですXM30は、アメリカ陸軍が運用しているM2およびM3ブラッドレー歩兵戦闘車を置き換えるために開発が進められている車両であり、ドイツの防衛企業ラインメタルが開発したリンクス歩兵戦闘車をベースとして、米軍向けに再設計された新型車両となる