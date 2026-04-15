入園するなり「人混みすごいな〜」とネガティブな発言をし、子どもが欲しがるグッズには「結構高かったわ」「家で普段遊ぶのかよ」と夢のない一言を連発。アトラクションの30分待ちを見ては「え！こんなに待つのかよ」「2人で乗ってきたら？」と逃げ腰になり、まだ楽しんでいる最中に「あ〜疲れた、帰ろう」とつぶやく――。そんなテーマパークでの"やる気のないパパあるある"を描いた動画がInstagramで5000件を超える“いいね”を