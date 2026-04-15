ＩＮＰＥＸや石油資源開発が続落。足もとの原油価格の大幅な下落を受け売りが先行している。米原油先物相場は、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が日本時間１５日朝に一時１バレル＝８６ドル台に下落した。１４日の清算値（終値に相当）は前日比７．８０ドル安の９１．２８ドルだった。トランプ米大統領は１４日、イランとの交渉が２日以内にパキスタンで再開する可能性を示した。和平協