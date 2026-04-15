毎日を生きていると、「世の中は少し速すぎる」と感じることはありませんか？この記事の画像を見る終わらない仕事のこと、人間関係のこと、明日のちょっと気がかりなこと。周りのペースに合わせて「ちゃんとしなきゃ」と頑張りすぎて、ふと息継ぎの仕方を忘れてしまう。そんな窮屈さを感じながら、その日一日をなんとかやり過ごした経験のある方は多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんなせわしない世の中でも