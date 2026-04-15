イオンモールと三井不動産商業マネジメントは4月〜9月にかけて、「学生が働きたくなるSCの実現プロジェクト」の実証実験を、イオンモール多摩平の森と三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛で開始する。学生が働きたくなるＳＣの実現プロジェクト同実証実験は、SC業界の学生採用と定着を支援する業界横断の取り組み。イオンモール多摩平の森と三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛に出店する専門店約360店舗を対象に実