菓子業界で躍進が続くグミ市場。25年の市場規模は1200億円を超えたと推測され、後発メーカーの参入、新規商品開発も活発になっている。健康ラインのサプリメントグミでは、11年前に販売を開始したUHA味覚糖の独壇場だが今月、新たに山本漢方製薬が参入した。米国サプリメント市場では20年以降、グミタイプ商品が既存の錠剤タイプを凌駕していることから、今後の需要変化への対応として一昨年末にドイツメーカーのグミ専用機を導