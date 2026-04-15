海中に潜む潜水艦を追う、対潜水艦戦訓練海上自衛隊のヘリコプター部隊である第21航空群は、2026年3月下旬にアメリカ海軍の対潜ヘリコプター部隊である第51海洋打撃飛行隊（HSM51）および第77海洋打撃飛行隊（HSM77）とともに、相模湾で実施した対潜水艦戦（ASW）訓練の写真を公開しました。【日米の連携】これが対潜水艦訓練の写真です！公開された画像には海上自衛隊のSH-60K哨戒ヘリコプターと、アメリカ海軍のMH-60Rが並ん